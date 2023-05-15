Популярна українська співачка та мама трьох дітей Анастасія Приходько, яка відома своїми скандальними заявами та висловлюваннями, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Анастасія Приходько миле фото з дітьми, яке приурочило до Дня матері, що відзначалося 14 травня.

На новій фотографії Анастасію Приходько знято в затишній домашній обстановці, навколо неї сидять усі троє її дітей – старша дочка та двоє синів. До речі, раніше в одному зі своїх постів у соцмережі Анастасія Приходько відверто зізналася шанувальникам, що молодшого сина любить навіть більше за старших дітей.

Перед камерою співачка з'явилася у легкій чорній майці, яка лише підкреслила татуювання на її тілі. Волосся Анастасія Приходько розпустила, а на її обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Анастасія Приходько написала: "День мами! Всіх мам зі святом! Все найкраще в житті це мої діти! Більше мені нічого не треба! Головне щоб, були здорові та щасливі! Люблю до місяца та назад".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Прекрасне фото".

"З Днем матері! Щастя вам та вашим дітям".

"Щастя вашій родині!".

"Красутулі".

"Донечка дуже схожа на Вас, красуня".

"Головне наші дітки, щоб росли під мирним небом, на радість нам. Ви прекрасна родина, хай завжди таланить".

"Гарненькі".

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