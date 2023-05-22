Відомий український журналіст та мандрівник Дмитро Комаров, який зняв документальний фільм про війну до роковин вторгнення росії в Україну, розповів, як ру-пропагандисти зробили фейкову новину з його інтерв'ю з головою української розвідки Кирилом Будановим.

Як розповів Дмитро Комаров у своєму телеграм-каналі, російські пропагандисти взяли його нещодавнє інтерв'ю з головою ГУР Кирилом Будановим і перемонтували його таким чином, щоб спотворити слова генерала. У результаті вийшло так, ніби Буданов пригрозив знищувати кримчан, а це насправді зовсім не так. На підтвердження правдивості Дмитро Комаров зробив окреме відео, в якому викрив російський фейк і навіть дістав із вихідних джерел оригінальні шматки відео, без монтажу.

При цьому журналіст зазначив, що ігри з фейками зіграли з ними ж злий жарт, оскільки багато користувачів з росії зайшли і подивилися оригінальне інтерв'ю Комарова з Будановим, а також інші його відео, ще й підписалися на його ютуб-канал.

"Самі того не розуміючи, z-канали зробили чудову рекламу випуску з Будановим. І тисячі росіян, які навіть не збиралися дивитися це інтерв'ю - зайшли на ютуб і подивилися випуск повністю. Ми бачимо статистику - росіян цей випуск дивиться багато. Подивившись, вони переконалися, що російські z-канали розповсюджують фейки. А заразом подивилися все інтерв'ю, і не тільки його. Підписалися на канал.

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