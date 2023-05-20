Популярний український музикант та виконавець Позитив (Олексій Завгородний), який був солістом гурту "Время и Стекло", а під час війни пішов із продюсерського центру Потапа, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Позитив порадував українців фрагментом першого сольного кліпу, і розповів про пісню, яку вирішив нарешті представити у свій день народження.

Судячи з кадрів, кліп Позитиву дуже позитивний, веселий та яскравий, у ньому артист приміряв кілька різних образів та побував у незвичайних локаціях. Це перша сольна пісня, яку представив Позитив після розпаду гурту "Время и Стекло". Символічно прем'єру пісні та кліпу Позитив зробив у свій день народження, про що розповів у підписі до публікації.

"Сьогодні, у свій День народження, дарую вам новий трек "Спалахи". Це народження справжнього творчого мене. У часи змін і випробувань нас переслідують спалахи памʼяті про приємні моменти життя та безтурботність кохання, яке сьогодні випробовується відстанню та обставинами. Запрошую вас поринути в радісні спогади й нагадую, що негаразди пройдуть, а усі закохані зустрінуться і знову подарують один одному поцілунки та обійми", - написав Позитив.

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали нахвалювати сольну пісню артиста, а також вітати його з днем ​​народження. Також відреагували на прем'єру та зіркові колеги Позитиву, серед яких Надя Дорофєєва, Леся Нікітюк, Монатік, Мішель Андраде, Олексій Дурнєв та інші. Вони також залишили привітання та милі емодзі.

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