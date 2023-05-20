Популярна українська співачка Злата Огневич , яка нещодавно за кордоном побувала на одностатевому весіллі претендента на своє серце у реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Злата Огневич поділилася незвичайним відео та розповіла про прем'єра нового хіта.

Власне фрагмент нової пісні можна почути на відео. У ролику Злата Огневич знята у затишній кімнаті, вона сидить на дерев'яних сходах і співає слова з нової пісні. Перед камерою Злата Огневич з'явилася у цікавому образі – на ній вузькі чорні лосини з білими шкарпетками та світла кофточка вільного крою. Волосся співачки зібрано у високий пучок із двома пасмами, які підкреслюють обличчя, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Злата Огневич написала: "7 днів до прем'єри пісні "Янгол". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Неймовірна Злата! Чарівна пісня".

"Як завжди, дуже сильно! Дуже гарний голос!"

"Я буду чекати".

"Боже, як це потужно, мурахи по шкірі. Дякую за вашу творчість".

"Заточення, ви прекрасна! Люблю! Щастя тобі, мила".

"Пісня неперевершена".

"Шикарна. Дуже люблю твої пісні".

"Гарна пісня, чекаю на прем'єру".

"Ніжність та сила в одному".

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