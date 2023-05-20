Відомий український телеведучий, блогер та інтерв'юер Анатолій Анатоліч, який з початку війни залишається в Україні, незважаючи на законне право виїхати, оскільки він батько трьох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Анатолій Анатоліч виклав "зле" фото та розповів, як його знову забанили у мережі.
На новій фотографії Анатолія Анатоліч зафіксовано на вулиці при повному параді. На ньому стильна чорна сорочка з підтяжками, на руці модний годинник, власне руки він склав у "захисну" позицію. При цьому на обличчі Анатолій Анатоліч показав палітру емоцій, якою у нього викликав факт бана його сторінки в Instagram.
У підписі до публікації Анатолій Анатоліч розповів про цю неприємну ситуацію: "Моє обличчя, коли знову забанили аккаунт в інстаграм. Тиждень без вас був неповним. Таке відчуття що я щось важливе пропустив. Всім привіт! Всіх обіймаю!".
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Користувачі не пройшли повз і відразу почали обговорювати нову публікацію телезірки:
"З поверненням! А то доводилося щодня перевіряти Зе-інтерв'юер на наявність нових відео".
"А я думаю, що мені не вистачало весь цей час в інсті вашої сторінки".
"З поверненням!".
"Ходи сюди, обійму".
"Ураааа! Радий вас вітати!".
"З поверненням".
"Це, певне, вже залежність від соцмереж".
"Яка причина була?"
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