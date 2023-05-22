Известный украинский журналист и путешественник Дмитрий Комаров, который снял документальный фильм о войне к годовщине вторжения россии в Украину, рассказал, как ру-пропагандисты сделали фейковую новость из его интервью с главой украинской разведки Кириллом Будановым.

Как рассказал Дмитрий Комаров в своем телеграмм-канале, российские пропагандисты взяли его недавнее интервью с главой ГУР Кириллом Будановым и перемонтировали его таким образом, чтобы исказить слова генерала. В итоге, получилось так, будто бы Буданов пригрозил уничтожать крымчан, а это на самом деле совсем не так. В подтверждение правдивости, Дмитрий Комаров сделал отдельное видео, в котором разоблачил российский фейк и даже достал из исходников оригинальные куски видео, без монтажа.

При этом журналист отметил, что игры с фейками сыграли с ними же злую шутку, так как многие пользователи из россии зашли и посмотрели оригинальное интервью Комарова с Будановым, а также другие его видео, еще и подписались на его ютуб-канал.

"Сами того не понимая, z-каналы сделали прекрасную рекламу выпуска с Будановым. И тысячи россиян, которые даже не собирались смотреть это интервью – зашли на ютуб и посмотрели выпуск целиком. Мы видим статистику – русских этот выпуск смотрит много. Посмотрев, они убедились, что русские z-каналы распространяют фейки. А заодно посмотрели всё интервью, и не только его. Подписались на канал. Вот как ру-пропаганда в итоге делает хуже для себя же", - подытожил Дмитрий Комаров.

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