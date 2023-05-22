Популярний український телеведучий, шоумен та блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк", а нещодавно розлучився з дружиною Дашею Квітковою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram.

Так, цього разу Микита Добринін виклав фото та поділився своїми роздумами про стосунки та кар'єру. На новій чорно-білій фотографії Микита Добриніна знято в автомобілі, він виглядає так, ніби сильно схуд. На його обличчі серйозний вигляд та стильні темні окуляри.

У підписі до публікації Микита Добринін поділився своїми роздумами щодо балансу між кар'єрою та відносинами. За словами блогера, багато людей прагнуть успіху і задовольняють особисті амбіції, втрачаючи час на інші не менш важливі аспекти життя.

"Кар'єра чи відносини? Куди ми котимось? Багато з нас прагнуть до успіху та особистих амбіцій, жертвуючи при цьому найціннішим часом. Часто постає вибір: стосунки чи ваше здоров'я (ментальне). У сучасному світі ми завжди поспішаємо знайти баланс між кар'єрою та стосунками. Обидві сфери життя надзвичайно важливі для нашого особистого зростання та добробуту. Тому супер, якщо знайти баланс між цими двома важливими сферами. Важливо знайти роботу, яка не тільки приносить фінансовий прибуток, але й дозволяє бути з близькими людьми та розвиватися особистісно. Важливо також пам’ятати, що приділяючи достатньо часу та уваги кожній із цих сфер, можна одночасно зробити вашу кар’єру та стосунки успішними. Тож замість того, щоб вибирати між кар’єрою та стосунками, спробуємо знайти спосіб забезпечити і те, і інше", - поділився думками Микита Добриніна.

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