Про страшну звістку повідомили у Верховній Раді, пише Politeka.net.
Богдан Ходаковський був членом збірної Київської області, переможцем і призером чемпіонатів України зі стрибків із жердиною.
Загинув спортсмен у Донецькій області 15 травня – на війні Ходаковський був снайпером.
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«Вічна пам'ять і щирі співчуття родині!»,
«Царство небесне твоїй душі, хлопчику»,
«Біль, щоденний біль від втрат…», - коментують українці жахливу новину.
Додамо, раніше стало відомо, що російський загарбники забрали життя 34-річного майстера спорту України з веслувального слалому Олега Сірого.
Український спортсмен загинув у боях під Бахмутом.
Олег був випускниом факультету фізичного виховання та спорту Вінницького Державного педагогічного університету,неодноразово ставав чемпіоном та призером української першості. Брав участь у чемпіонатах Європи з веслувального слалому. Також володів лижами й працював гірськолижним рятувальником.
Після початку повномасштабної російської агресії Олег Сірий вступив до лав Збройних сил України.
У захисника залишились дружина та маленька донька.
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Також повідомлялось, що велике горе прийшло в родину телеведучої Алли Мазур.
Крім того, Politeka.net писала, що наслідки нових "прильотів" жахливі.