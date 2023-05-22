Обірвалося життя чемпіона України зі стрибків із жердиною.

Про страшну звістку повідомили у Верховній Раді, пише Politeka.net.

Богдан Ходаковський був членом збірної Київської області, переможцем і призером чемпіонатів України зі стрибків із жердиною.

Загинув спортсмен у Донецькій області 15 травня – на війні Ходаковський був снайпером.

«Вічна і світла пам'ять Герою»,

«Вічне спочивання даруй йому, Господи»,

«Щирі співчуття рідним... Вічна пам'ять і шана Герою»,

«Вічна пам'ять і щирі співчуття родині!»,

«Царство небесне твоїй душі, хлопчику»,

«Біль, щоденний біль від втрат…», - коментують українці жахливу новину.

Додамо, раніше стало відомо, що російський загарбники забрали життя 34-річного майстера спорту України з веслувального слалому Олега Сірого.

Український спортсмен загинув у боях під Бахмутом.

Олег був випускниом факультету фізичного виховання та спорту Вінницького Державного педагогічного університету,неодноразово ставав чемпіоном та призером української першості. Брав участь у чемпіонатах Європи з веслувального слалому. Також володів лижами й працював гірськолижним рятувальником.

Після початку повномасштабної російської агресії Олег Сірий вступив до лав Збройних сил України.

У захисника залишились дружина та маленька донька.

Останні новини України:

Київ приголомшила трагічна загибель малюка.

Також повідомлялось, що велике горе прийшло в родину телеведучої Алли Мазур.

Крім того, Politeka.net писала, що наслідки нових "прильотів" жахливі.