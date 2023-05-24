На цей раз зірка на своєму Ютуб-каналі "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова дала рецепт "перлини" іспанської кухні - варіант приготування паельї з кроликом. За словами "Мастер Шеф" Литвинової, паелья з кроликом – ідеальний спосіб привнести шматочок Іспанії до свого будинку без особливих зусиль та складнощів у приготуванні.

Спосіб приготування паельї з кроликом займе лише 30 хвилин, за версією рецепту «Майстер Шефа» Литвинової:

Час підготовки: 20 хвилин

Час приготування: 40 хвилин

Порцій: 5-6

Інгредієнти:

Кролик – 1 кг.

Олія оливкова - 50 мл.

Помідори – 370 г.

Цибуля - 400 г.

Солодкий перець – 100 г.

Гострий перець – 2/4 шт.

Зелений горошок – 200 г.

Рис круглий "Bomba" - 300 г.

Окріп - 1,5 л.

Паприка - 12 г.

Шафран – щіпка.

Сіль – 20 г.

Приготування:

У великій сковороді розігрійте оливкову олію. Далі «Мастер Шеф» Литвинова радять додати кролика на розігріту олію та обсмажте її небагато. Теркою подрібніть помідори. Коли кролик трохи підрум'яниться, додайте цибулю.

Наріжте гострий перець, видаліть насіння та додайте його до сковороди. Також додайте солодкий перець та зелений горошок. Через деякий час видаліть гострий перець із сковороди.

Далі «Мастер Шеф» Литвинова рекомендує додати томати та паприку. Потім руками натріть шафран над сковородою. Залийте окропом і додайте круглий рис.

Додати сіль і гострий перець. Поступово розподіліть перець по всій поверхні. Далі дайте утворитися скоринці, це дуже важливо!

Після утворення скоринки, готуйте ще дві хвилини, зауважує «Мастер Шеф» Литвинова. Зніміть з вогню і дайте паельє трохи охолонути. Смачного!

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