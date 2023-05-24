В этот раз звезда на своем Ютуб-канале "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт "жемчужины" испанской кухни - вариант приготовления паэльи с кроликом. По словам "Мастер Шеф" Литвиновой, паэлья с кроликом –идеальный способ привнести кусочек Испании в свой дом без особых усилий и сложностей в приготовлении.
Способ приготовления паэльи с кроликом займет всего 30 минут, по версии рецепта «Мастер Шефа» Литвиновой:
Время подготовки: 20 минут
Время приготовления: 40 минут
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Порции: 5-6
Ингредиенты:
- Кролик - 1 кг.
- Масло оливковое - 50 мл.
- Помидоры - 370 г.
- Репчатый лук - 400 г.
- Сладкий перец - 100 г.
- Острый перец - 2/4 шт.
- Зеленый горошек - 200 г.
- Рис круглый "Bomba" - 300 г.
- Кипяток - 1,5 л.
- Паприка - 12 г.
- Шафран - щепотка.
Соль - 20 г.
Приготовление:
В большой сковороде разогрейте оливковое масло. Далее «Мастер Шеф» Литвинова советут добавить кролика на разогретое масло и обжарьте его немного. Теркой измельчите помидоры. Когда кролик немного подрумянится, добавьте лук.
Нарежьте острый перец, удалите семена и добавьте его в сковороду. Также добавьте сладкий перец и зеленый горошек. Через некоторое время удалите острый перец из сковороды.
Далее «Мастер Шеф» Литвинова рекомендует добавить томаты и паприку. Затем руками натрите шафран над сковородой. Залейте все кипятком и добавьте круглый рис.
Добавьте соль и острый перец. Равномерно распределите перец по всей поверхности. Далее дайте образоваться корочке, это очень важно!
После образования корочки, готовьте еще две минуты, подмечает «Мастер Шеф» Литвинова. Снимите с огня и дайте паэлье немного остыть. Приятного аппетита!
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