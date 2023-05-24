В этот раз звезда на своем Ютуб-канале "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт "жемчужины" испанской кухни - вариант приготовления паэльи с кроликом. По словам "Мастер Шеф" Литвиновой, паэлья с кроликом –идеальный способ привнести кусочек Испании в свой дом без особых усилий и сложностей в приготовлении.

Способ приготовления паэльи с кроликом займет всего 30 минут, по версии рецепта «Мастер Шефа» Литвиновой:

Время подготовки: 20 минут

Время приготовления: 40 минут

Порции: 5-6

Ингредиенты:

Кролик - 1 кг.

Масло оливковое - 50 мл.

Помидоры - 370 г.

Репчатый лук - 400 г.

Сладкий перец - 100 г.

Острый перец - 2/4 шт.

Зеленый горошек - 200 г.

Рис круглый "Bomba" - 300 г.

Кипяток - 1,5 л.

Паприка - 12 г.

Шафран - щепотка.

Соль - 20 г.

Приготовление:

В большой сковороде разогрейте оливковое масло. Далее «Мастер Шеф» Литвинова советут добавить кролика на разогретое масло и обжарьте его немного. Теркой измельчите помидоры. Когда кролик немного подрумянится, добавьте лук.

Нарежьте острый перец, удалите семена и добавьте его в сковороду. Также добавьте сладкий перец и зеленый горошек. Через некоторое время удалите острый перец из сковороды.

Далее «Мастер Шеф» Литвинова рекомендует добавить томаты и паприку. Затем руками натрите шафран над сковородой. Залейте все кипятком и добавьте круглый рис.

Добавьте соль и острый перец. Равномерно распределите перец по всей поверхности. Далее дайте образоваться корочке, это очень важно!

После образования корочки, готовьте еще две минуты, подмечает «Мастер Шеф» Литвинова. Снимите с огня и дайте паэлье немного остыть. Приятного аппетита!

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