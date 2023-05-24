Переможниця "Холостяка" Катерина Лозовицька з Алексом Топольським вперше показала свого нового хлопця, радісно поділившись особливим моментом із їхніх стосунків. Нещодавно у соціальній мережі Катя поділилася, що її коханий влаштував романтичне побачення для них у Празі. Цікаво те, що на той час сама модель була в Україні.

"Він просто сказав мені, що в мене є всього 30 хвилин, щоб підготуватися до побачення... Побачення в іншій країні. Немає нічого прекраснішого за чоловіка, який виявляє ініціативу", - з радістю зазначила Катя.

У своєму посту вона також вперше представила свого нового партнера, опублікувавши фотографію, на якій вони ніжно цілуються, демонструючи свій щасливий та емоційний зв'язок. Оцінили хвастощі далеко не всі, як і новий пост Лозовицької:

"Якщо ваш чоловік ще не наламав вам бузок, то навіщо це все" - написала переможниця "Холостяка" Лозовицька.

Під новим кадром думки розділилися:

«Відкрийте вікно, бо у коментарях настільки задушливо, що ппц; А ви ніколи не рвали жодних квітів чи листя з дерев?; Бузок ?? Чоловік? Що це за слова?

Не всі жінки поряд зі своїми чоловіками, і ви знаєте чому; Не наламав, бо орків виганяє; Навіщо псувати квіти? А, ну так, щоб в інсту закинути якийсь класний у мене хлопець...а він взагалі існує, так приховує його».

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