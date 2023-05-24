Победительница "Холостяка" Катерина Лозовицкая с Алексом Топольским, впервые показала своего нового парня, радостно поделившись особым моментом из их отношений. Недавно в социальной сети Катя поделилась, что ее возлюбленный устроил романтическое свидание для них в Праге. Интересно то, что в то время сама модель находилась в Украине.

"Он просто сказал мне, что у меня есть всего 30 минут, чтобы подготовиться к свиданию... Свидание в другой стране. Нет ничего более прекрасного, чем мужчина, который проявляет инициативу", - с радостью отметила Катя.

В своем посте она также впервые представила своего нового партнера, опубликовав фотографию, на которой они нежно целуются, демонстрируя свою счастливую и эмоциональную связь. Оценили хвастовство далеко не все, как и новый пост Лозовицкой:

«Если ваш мужчина еще не наломал вам сирень, то зачем это все» - написала победительница "Холостяка" Лозовицкая.

Под новым кадром мнения разделились:

«Откройте окно, потому что в комментариях настолько душно, что ппц; А вы никогда не рвали никаких цветов или листьев с деревьев?; Сирень ?? Мужчина? Что это за слова?;

Не все женщины рядом со своими мужчинами, и вы знаете почему; Не наломал, потому что орков выгоняет; Зачем портить цветы? А, ну да, чтобы в инсту закинуть какой классный у меня парень...а он вообще существует, так скрывает его».

Последние новости Украины:

Напомним, "Выдающаяся дата": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала радостную новость.

Как сообщала Politeka, "Приятные воспоминания": запроданка Лорак показала роскошный отдых с любовником в Дубае.

Также Politeka писала, что "Лучшее лекарство": Кухар из "Танців з зірками" поделилась лайфхаком для хорошего настроения.