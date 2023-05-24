Українська співачка Камалія здивувала незвичним зовнішнім виглядом, зніяковівши українців. У новому відео, представленому у соціальній мережі Інстаграм, Камалія з'явилася без яскравого макіяжу та фільтрів.

Ролик артистка записала спеціально для привітання колеги та товариша Олега Скрипки, щоб привітати його з днем ​​народження. Однак самі шанувальники не оцінили зовнішній вигляд зірки - вони її просто не впізнали.

Багато хто жартома написав, що Камалія перестаралася зі святкуванням ще свого дня народження. Інші ж пожартували про бджіл:

«😮це Камалія, що з нею сталося, що з обличчям; Що з нею? Бджоли по дорозі причепилися?; Це хто така? Це що з нею? Більше нічого з обличчям не робіть! Будь ласка!

налякала 😮; Нехай мрії збуваються; вітаю Олега та співчуваю Камалії, добре погуляла; видно після свята відпочиваєте; Вітаю Олега від щирого серця».

До цього Камалія похвалилася, як змогла відчути радість від довгоочікуваної зустрічі зі своїми дочками-близнюками, Арабеллою та Мірабеллою. Нині дочки Камалії продовжують навчання у Великій Британії.

"Нарешті разом! Немає нічого ціннішого, ніж бути поряд зі своїми дорогими дочками", - написала співачка у підписі до фотографії, відображаючи свої глибокі почуття та радість від возз'єднання з сім'єю.

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