Своїми словами Катерина Лозовицька наголосила, що не збирається мовчати перед негативними коментарями та відстоює свою правоту.

Катерина Лозовицька, переможниця "Холостяка", зіткнулася з новою хвилею критики з боку своїх передплатників у Instagram. Вони висловили своє обурення з приводу її щасливого життя та зустрічей із кимось, тоді як в Україні триває війна, і чоловіки борються на фронті. Окрім того, її засудили за знищення квітів.

Не залишивши без відповіді цю критику, Катерина Лозовицька вирішила поділитись своїми думками у своїх Instagram Stories. Спочатку вона висловила подяку своїм шанувальникам за підтримку, а згодом прокоментувала нападки хейтерів.

Вона нагадала, що вона лише звичайна дівчина, яка бажає бути щасливою, і відмовилася виправдовуватися за це. Катерина також наголосила, що продовжує жити своїм життям, незважаючи на війну, і закликала не судити її за фотографії з квітами.

Вона заявила, що розуміє, що деяким людям подобалася її попередня драматична історія відносин, яка привертала увагу всієї країни, але вона не збирається змінюватись заради інших очікувань. Катерина попросила хейтерів не виявляти токсичність та запропонувала перенаправити кошти, витрачені на оплачені коментарі ботам, на пожертвування Збройним Силам України.

"Прошу залишити вашу токсичність при собі. А гроші, витрачені на оплачені коментарі ботам, краще перевести у пожертвування для Збройних Сил України!" – додала Лозовицька.

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