Своими словами Екатерина Лозовицкая подчеркнула, что не собирается молчать перед негативными комментариями и отстаивает свою правоту.

Екатерина Лозовицкая, победительница "Холостяка", столкнулась с новой волной критики со стороны своих подписчиков в Instagram. Они высказали свое негодование по поводу ее счастливой жизни и встреч с кем-то, в то время как на Украине продолжается война, и мужчины сражаются на фронте. Кроме того, ее осудили за уничтожение цветов.

Не оставив без ответа эту критику, Екатерина Лозовицкая решила поделиться своими мыслями в своих Instagram Stories. Сначала она выразила благодарность своим поклонникам за поддержку, а затем прокомментировала нападки хейтеров.

Она напомнила, что она всего лишь обычная девушка, желающая быть счастливой, и отказалась оправдываться за это. Екатерина также подчеркнула, что продолжает жить своей жизнью несмотря на войну, и призвала не судить ее за фотографии с цветами.

Она заявила, что понимает, что некоторым людям нравилась ее предыдущая драматичная история отношений, которая привлекала внимание всей страны, но она не собирается меняться ради ожиданий других. Екатерина попросила хейтеров не проявлять токсичность и предложила перенаправить средства, потраченные на оплаченные комментарии ботам, в пожертвования Вооруженным Силам Украины.

"Прошу оставить вашу токсичность при себе. А деньги, потраченные на оплаченные комментарии ботам, лучше перевести в пожертвования для Вооруженных Сил Украины!" - добавила Лозовицкая.

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