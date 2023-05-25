Знаменитий український співак Артем Пивоваров із перших днів вторгнення дає благодійні концерти. До того ж, він веде волонтерську діяльність і допомагає всім, чим тільки може. На своїй сторінці в Інстаграм Артем Пивоваров показав, кому допоміг цього разу.

Так, український співак Артем Пивоваров із командою відвідав дитячий будинок в Одесі. Вони приїхали не лише виступити перед дітьми та поспілкуватися з ними, а також привезли для дітлахів музичні інструменти.

Артем Пивоваров наголосив, що зазвичай його команда дарує емоції через призму музики. Але тепер вирішили зробити щось нове та порадувати дітей по-іншому.

"Тому сьогодні ми вирішили все це матеріалізувати, тому приїхали до дітей, щоби подарувати їм інструменти", - сказав Артем Пивоваров.

До того ж, діти послухали концерт, який влаштував Артем Пивоваров для дітей. До того ж малюки мали змогу зіграти разом із музикантами.

У коментарях користувачі мережі вкотре здивувалися людяності та непідробності артиста:

"Хочу міцно обійняти і сказати спасибі від усього серця ", "У мене аж сльози на очах від енергетики цього", "Наближаєте нашу перемогу, і виконуєте мрії маленьких ангелів", "Які ви молодці, що знаходите час робити добрі справи . Упевнена, що дітки і були щасливі".

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