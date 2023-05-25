Знаменитый украинский певец Артем Пивоваров с первых дней вторжения дает благотворительные концерты. К тому же он ведет волонтерскую деятельность и помогает всем, чем только может. На своей странице в Инстаграм Артем Пивоваров показал, кому помог в этот раз.
Так, украинский певец Артем Пивоваров с командой посетил детский дом в Одессе. Они приехали не только выступить перед детьми и пообщаться с ними, а также привезли для ребятишек музыкальные инструменты.
Артем Пивоваров подчеркнул, что обычно его команда дарит эмоции через призму музыки. Но теперь решили сделать что-то новое и порадовать детей по-другому.
"Потому сегодня мы решили все это материализовать, поэтому приехали к детям, чтобы подарить им инструменты", - сказал Артем Пивоваров.
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К тому же дети послушали концерт, который устроил Артем Пивоваров для детей. К тому же малыши имели возможность сыграть вместе с музыкантами.
В комментариях пользователи сети в очередной раз удивились человечности и неподдельности артиста:
"Хочу крепко обнять и сказать спасибо от всего сердца", "У меня аж слезы на глазах от энергетики этого", "Приближаете нашу победу, и исполняете мечты маленьких ангелов", "Какие вы молодцы, что находите время делать добрые дела. Уверена, что детки были счастливы".
Последние дни Украины:
Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.
Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.
Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.