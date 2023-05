Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка нещодавно похвалилася прогулянкою в Одесі, поділилася одним із кадрів із новим чином. Артистка не почала розповідати, коли саме брала участь у новій фотосесії.

Однак зірка вирішила похвалитися мінімальним чином у чорно-білих тонах. Втім, багато хто звернув увагу на те, що Нікітюк на представленому знімку позувала з цигаркою. Дехто вважає, що артистка виставляє свою шкідливу звичку напоказ.

«Прекрасний приклад для підлітків» – пишуть Лесі у коментарях. Дехто підтримав саму Нікітюк: «У них є свої мізки та батьки, які повинні стежити за цим. Ну і тоді до кожного магазину зайдіть, щоби зняли з вітрин цигарки і не рекламували».

Знайшлися й ті, хто просто здивувався: «Леся, ви що, курите?; Леся, палити погано; Навіть дим відчув 😂😂 видихнув, все норм».

Щодня на своїй Instagram-сторінці українська зірка шоу-бізнесу Леся Нікітюк радує своїх передплатників фразою This is my look of the day (Ось мій образ дня). Вона стала справжнім натхненням для багатьох, адже кожен з її образів є втіленням жіночності та хитрощами останніх модних тенденцій, з натяком на сексуальність.

Раніше Леся Нікітюк показала як підібрала максимально зручний образ.

