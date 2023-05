Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая недавно похвалилась прогулкой в Одессе, поделилась одним из кадров с новым образом. Артистка не стала рассказывать, когда именно принимала участие в новой фотосессии.

Однако звезда решила похвалиться минималистичным образом в черно-белых тонах. Впрочем, многие обратили внимание на то, что Никитюк на представленном снимке позировала с сигаретой. Некоторые посчитали, что артистка выставляет свою вредную привычку напоказ.

«Прекрасный пример для подростков» - пишут Лесе в комментариях. Некоторые поддержали саму Никитюк: «У них есть свои мозги и родители, которые должны следить за этим. Ну и тогда в каждый магазин зайдите, чтобы сняли с витрин сигареты и не рекламировали».

Нашлись и те, кто был просто удивлен: «Леся, вы что, курите?; Леся, курить плохо; Даже дым почувствовал 😂😂 выдохнул, все норм».

Ежедневно на своей Instagram-странице украинская звезда шоу-бизнеса Леся Никитюк радует своих подписчиков фразой "This is my look of the day" ("Вот мой образ дня"). Она стала истинным вдохновением для многих, ведь каждый из ее образов является воплощением женственности и уловкой последних модных тенденций, с намеком на сексуальность.

Ранее Леся Никитюк показала, как подобрала максимально удобный образ.

