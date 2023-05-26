Нещодавно відомий український співак Віктор Павлик разом зі своєю дружиною блогером Катериною Репяховою потрапили у гучний скандал, який неприємно вдарив по репутації обох. Це сталося, коли парочка похвалилася в мережі спецперепусткою на Південному мосту у Києві. Тепер дружина Віктора Павлика щодня публікує у Сторіз повідомлення про свій внутрішній стан.

Так після гучного скандалу дружина Віктора Павлика спробувала викликати жалість в українців і розповіла, що її здоров'я погіршилося – вона почала відчувати проблеми із харчуванням. Нібито їй важко щось їсти, а апетит зовсім зник. Подібні повідомлення регулярно почали з'являтися у її Сторіз із 15 травня, коли парочка потрапила у скандал.

На цей раз Катерина Репяхова розповіла, що її стан трохи покращився. Але не обійшлося без прийому препаратів. Так, дружина Віктора Павлика повідомила: "Почала пити заспокійливі та ліки для апетиту. Ситуація стає трохи кращою, їм двічі на день. Ось сьогодні мій перший прийом їжі був о 15 годині".

Крім того, Катерина Репяхова почала звертати увагу на новини, які оприлюднюють у Телеграм-каналах. Зокрема на заголовки. Загалом дружина Віктора Павлика обурена побаченим: "Я тепер активно читаю новини і в мене волосся стоять дибки. Від того, що немає ніякої управи на ці ТГ-канали".

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