Недавно известный украинский певец Виктор Павлик вместе со своей женой блогером Екатериной Репяховой угодили в громкий скандал, который неприятно ударил по репутации обоих. Это произошло, когда парочка похвасталась в сети спецпропуском на Южном мосту в Киеве. Теперь жена Виктора Павлика каждый день публикует в Сториз сообщения о своем внутреннем состоянии.
Так после громкого скандала жена Виктора Павлика попыталась вызвать жалость в украинцев и рассказала, что ее здоровье ухудшилось - она начала испытывать проблемы с питанием. Якобы ей тяжело что-то кушать, а аппетит вовсе пропал. Подобные сообщения регулярно начали появляться в ее Сториз с 15 мая, когда парочка угодила в скандал.
В этот раз Екатерина Репяхова рассказала, что ее состояние немного улучшилось. Но не обошлось без приема препаратов. Так, жена Виктора Павлика сообщила: "Начала пить успокоительные и лекарства для аппетита. Ситуация становится немного лучше, кушаю два раза на день. Вот сегодня мой первый прием еды был в 15 часов".
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Кроме того, Екатерина Репяхова начала обращать внимание на новости, которые публикуют в Телеграм-каналах. В частности, на заголовки. Зачастую жена Виктора Павлика возмущена увиденным: "Я теперь активно читаю новости и у меня волосы стоят дыбом. От того, что нет никакой управы на эти ТГ-каналы".
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