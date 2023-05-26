Російські загарбники продовжують цинічно і без розбору бити по житлових будинках та кварталах.

Як повідомляє Politeka.net, минулої ночі під вогнем окупантів також була Костянтинівка.

Місцеві повідомляють, що сталося пряме влучання у житлову багатоповерхівку.

«Сильні руйнування зазнали кілька квартир. У багатьох вилетіли вікна. Також постраждали припарковані у дворі машини», - повідомляють у місцевому паблику «Типова Костянтинівка».

На опублікованих з місця удар кадрах видно, що у житловому будинку утворилася дірка, вікна вилітали разом із рамами.

Тим часом у Повітряних силах повідомили подробиці масштабної атаки з боку росіян минулої ночі.

Чергова нічна атака російських окупантів розпочалася наприкінці минулої доби 25 травня о 22.00 та тривала до 5.00 26 травня.

«Цього разу противник змістив напрям удару на Схід, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури та Сил оборони України», - повідомили захисники ураїнського неба.

Усього було зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон.

Збити вдалося 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, 23 ударні дрони «Shahed-136/131», 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР".

«Відміченко попадання ударних БПЛА та кількох ДКР С-300/С-400 у Харківській та Дніпропетровській областях», - йдеться у повідомленні.

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Пізніше стало відомо, що минулої ночі росіяни атакували Україну не лише ракетами.

Крім того, Politeka.net писала, що Україна отримала зброю, яка обрушить фронт росії.