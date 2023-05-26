Російські загарбники вдарили по поліклініці, пише Politeka.net.
Наразі відомо про 15 поранених і одного загиблого.
Президент України Володимир Зеленський опублікував страшні кадри з місця атаки, на яких можна побачити, що поліклініка перетворилася на руїни.
«Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби. Вічна памʼять загиблому та співчуття рідним….», - прокоментував жахливе відео президент України.
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За словами очевидців трагедії, загиблий в момент удару знаходився на вулиці – людина просто йшла повз.
З-під руїн рятують закривавлених людей.
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