Російські загарбники вдарили по поліклініці, пише Politeka.net.

Наразі відомо про 15 поранених і одного загиблого.

Президент України Володимир Зеленський опублікував страшні кадри з місця атаки, на яких можна побачити, що поліклініка перетворилася на руїни.

«Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби. Вічна памʼять загиблому та співчуття рідним….», - прокоментував жахливе відео президент України.

За словами очевидців трагедії, загиблий в момент удару знаходився на вулиці – людина просто йшла повз.

З-під руїн рятують закривавлених людей.

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