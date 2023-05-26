Российские захватчики ударили по поликлинике, пишет Politeka.net.

На сейчас известно о 15 раненых и одном погибшем.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал страшные кадры с места атаки, на которых можно увидеть, что поликлиника превратилась в руины.

«Российские террористы еще раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным. Ракетный удар по поликлинике в Днепре. На данный момент один человек погиб и 15 ранены.

На месте идет ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Вовлечены все необходимые службы. Вечная память погибшему и соболезнования родным…», - прокомментировал ужасное видео президент Украины.

По словам очевидцев трагедии, погибший в момент удара находился на улице – человек просто шел мимо.

Из-под руин спасают окровавленных людей.

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