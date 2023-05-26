Як пише Politeka.net з посиланням на керівника Харківської ОДА Олега Синєгубова, минулої ночі ворог завдав ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по місту Мерефа Харківського району та Ізюм.
В Мерефі внаслідок атаки пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою. Теж сталися пожежі.
На щастя, внаслідок цих ударів «Шахедами» ніхто не постраждав.
На опублікованих кадрах видно, що вогонь все ще намагаютсья приборкати.
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Крім того, минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено два житлових будинки та господарчі споруди.
Ще чотири приватні житлові будинки і господарчі споруди пошкоджені після обстрілу села Мала Вовча Чугуївського району.
У селі Циркуни Харківського району теж пошкоджено приватний житловий будинок. Під обстрілами був і бігітостраждальний Куп’янськ - у місті пошкоджено будинок та гараж.
Також українця стають жертвами вибухових пристроїв. Так, у селі Протопопівка Балаклійської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє чоловіків.
«39-річний чоловік, який перевозив підозрілий предмет в колясці мотоцикла, загинув на місці. 45-річний чоловік, що знаходився поруч, отримав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості», - розповів Синєгубов про трагедію.
Додамо, що сьогодні вночі ворог також вчинив масовану атаку на Дніпропетровщину.
Внаслідок обстрілу у Дніпрі в одному з приватних домоволодінь виникла пожежа.
Спалахнули пожежі й на двох приватних підприємствах міста.
«Пошкоджено автозаправну станцію, на якій постраждав працівник. Серйозних руйнувань зазнало одне з транспортних підприємств», - повідомили в ДСНС України.
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Пізніше з'ясувалися подробиці нічного удару.
Також повідомлялось, що російські окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці - вікна повилітали разом із рамами.