Як пише Politeka.net з посиланням на керівника Харківської ОДА Олега Синєгубова, минулої ночі ворог завдав ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по місту Мерефа Харківського району та Ізюм.

В Мерефі внаслідок атаки пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою. Теж сталися пожежі.

На щастя, внаслідок цих ударів «Шахедами» ніхто не постраждав.

На опублікованих кадрах видно, що вогонь все ще намагаютсья приборкати.

Крім того, минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено два житлових будинки та господарчі споруди.

Ще чотири приватні житлові будинки і господарчі споруди пошкоджені після обстрілу села Мала Вовча Чугуївського району.

У селі Циркуни Харківського району теж пошкоджено приватний житловий будинок. Під обстрілами був і бігітостраждальний Куп’янськ - у місті пошкоджено будинок та гараж.

Також українця стають жертвами вибухових пристроїв. Так, у селі Протопопівка Балаклійської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє чоловіків.

«39-річний чоловік, який перевозив підозрілий предмет в колясці мотоцикла, загинув на місці. 45-річний чоловік, що знаходився поруч, отримав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості», - розповів Синєгубов про трагедію.

Додамо, що сьогодні вночі ворог також вчинив масовану атаку на Дніпропетровщину.

Внаслідок обстрілу у Дніпрі в одному з приватних домоволодінь виникла пожежа.

Спалахнули пожежі й на двох приватних підприємствах міста.

«Пошкоджено автозаправну станцію, на якій постраждав працівник. Серйозних руйнувань зазнало одне з транспортних підприємств», - повідомили в ДСНС України.

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Пізніше з'ясувалися подробиці нічного удару.

Також повідомлялось, що російські окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці - вікна повилітали разом із рамами.