Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка нещодавно стала ведучою нового розважального шоу "ЄПитання", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Леся Нікітюк розбурхала спокусливими фото та заплутала українців.

Як видно, на нових фотографіях Леся Нікітюк знята в цікавій локації, в якій користувачі впізнали одеський Пасаж. Проте телезірка вирішила заплутати фанатів та у геолокації позначила Києва. Перед камерою Леся Нікітюк з'явилася у вузькій чорній сукні з пікантною мотузкою у зоні декольте. Це вбрання підкреслило фігуру та стрункі ноги телеведучої. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Леся Нікітюк написала: "Залишу їх тут". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Це ж Одеса, Пасаж".

"Це точно Київ? Начебто одеський пасаж".

"То це ж Одеса, який Київ".

"Це Одеса, не Київ".

"Всі впізнали одеський пасаж".

"Наш одеський Пасаж".

"Яка гарна!".

"Хіба таку красу можна не показати".

"Це Одеса".

"Пасаж, розкішна Леся".

"Леся Іванівно, ви, як завжди, чарівна!".

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