Популярний український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, який зараз їздить країною зі виставою "Основний інстинкт" і збирає кошти на допомогу ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Тарас Цимбалюк поділився у соцмережі незвичайними кадрами зі своєю коханою Світланою Готочкіною, яка відзначає день народження.

Як відомо, минулого літа вже під час повномасштабної війни Тарас Цимбалюк розлучився зі своєю дружиною Тіною Антоненко після чотирьох років стосунків. Тепер він будує нові відносини з бізнес-вуменом Світланою Готочкіною.

Щодо дня народження нової коханої, Тарас Цимбалюк опублікував кадри, на яких вони пристрасно цілуються, а також де він тримає її на руках. У підписі до публікації актор ніжно привітав обраницю з її днем ​​народження:

"З днем народження, моя дівчинка! Безмежна подяка тобі, що одного дня ти увірвалась в моє життя і повністю його перевернула! P. S. Решту - прошепчу сьогодні на вушко".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нові фото актора, приєднуючись до привітань:

"Вітаю красуню. Нехай буде найщасливішою! Світланка, на цьому фото така світла, як ангел, а ти – чорний мавр".

"Привітання справжнього чоловіка".

"Хороша пара, але щастя любить тишу".

"Це дуже мило. Із днем ​​народження".

"Вітаю! Дуже гарна пара".

"З днем ​​народження вашу кохану. Нехай у душі завжди буде весна, у серці кохання, а над головою мирне небо".

"З днем ​​народження вітаю! Щастя, здоров'я бажаю, і любові безмежної".

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