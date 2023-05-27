Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая недавно стала ведущей нового развлекательного шоу "ЄПитання", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Леся Никитюк взбудоражила соблазнительными фото и запутала украинцев.

Как видно, на новых фотографиях Леся Никитюк запечатлена в интересной локации, в которой пользователи узнали одесский Пассаж. Однако телезвезда решила запутать фанатов и в геолокации обозначила Киева. Перед камерой Леся Никитюк появилась в узком черном платье с пикантной веревочкой в зоне декольте. Этот наряд подчеркнул фигуру и стройные ноги телеведущей. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Леся Никитюк написала: "Оставлю их здесь". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Это же Одесса, Пассаж".

"Это точно Киев? Вроде ж одесский пассаж".

"Так это же Одесса, какой Киев".

"Это Одесса, не Киев".

"Все узнали одесский пассаж".

"Наш одесский Пассаж".

"Какая красивая!".

"Разве такую красоту можно не показать".

"Это Одесса".

"Пассаж, шикарная Леся".

"Леся Ивановна, вы, как всегда, неотразима!".

Последние новости Украины:

Напомним, "Пародия лучше оригинала": Великий из "Квартал 95" в образе Шойгу довел до истерики, видео.

Как сообщала Politeka, "Моя девочка": Цымбалюк из "Крепостной" показал страстные кадры с новой возлюбленной.

Также Politeka писала, что Трудности перевода и волнение: Санина показала, что происходило по ту сторону Евровидения.