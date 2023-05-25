Популярна українська співачка та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка була ведучою "Євробачення-2023" від України в Ліверпулі і викликала фурор на конкурсі, поділилася у своєму Instagram кадрами, на яких показала закулісся та підготовку до пісенного конкурсу.

Так, на новому відео можна побачити те, що зазвичай залишається поза кадром для глядачів масштабного шоу Євробачення. Тут і репетиції артистів, і спілкування ведучих та труднощі перекладу, з якими зіткнулася Юлія Саніна, відточуючи свою промову для сцени.

Також на відео можна побачити кокетливі танці української співачки з її провідним – ірландським телеведучим та коміком Гремом Нортоном. Крім усього цього можна помітити, як щиро хвилюється і переживає Юлія Саніна від того, що відбувається навколо.

У підписі до публікації Юлія Саніна написала: "Мій щоденник Євробачення. Частина 5". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Юлія неймовірна, дуже мотивуюча особистість! Я дуже рада, що в нашій

країні є така перлина".

"Як фантастично. Грем такий смішний".

"Фантастична жінка! Як і всі ми україночки!"

"Мене й досі переповнюють емоції від перегляду Євробачення".

"Бракає слів, яка ви крута!".

"Це мій улюблений ведучий".

"У вас неймовірне життя".

"Красуня така".

"Боже, як круто".

"Шикарне відео".

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