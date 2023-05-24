Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і все, що пов'язано з цією темою. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював розмову Шойгу та Путіна після "диверсії" у Білгородській області.
У цій пародії Юрій Великий перетворився відразу на два образи – російського диктатора путина та її главу міноборони Шойгу. У пародії він зобразив їхню розмову після того, як на територію Білгородської області зайшли "диверсанти".
У підписі до відео Юрій Великий пояснив: "22 травня на територію білгородської області зайшли бійці РДК та "Легіону Росії", яких російська влада тут уже встигла назвати українською ДРГ. Більше того, усю цю ситуацію назвали "тривожними новинами" і навіть висловили "глибоку стурбованість" цими діями. А потім ще й скасували КТ-операцію у зв'язку з тим, що в Міністерстві Дироборони заявили про повний "розгром" противника. Ось про це детально і розповість сьогодні Кожугетич".
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Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову пародію коміка:
"То почуття, коли пародія краща за оригінал. Юрію, ви справді Великий".
"Як одна людина так шедеврально виконує скільки різних персонажів. Юра, ви геніальний пародист. Люблю слухати вас і ваші пародії".
"Все в крапку! Кожне слово правда! Жили б собі, ушлепки, мирно, не лізли б до сусідів, всі б у світі боялися, поважали, вважали б великою державою! А так - ганьба на весь світ!".
"Юрію, після перегляду відео у мене до вас одна претензія вимальовується. У вашому виконанні вони виходять набагато розумнішими, ніж є насправді".
"Дякую за черговий шедевр, чудова робота! Юрію, ваша творчість вселяє оптимізм і піднімає настрій".
"Юро, дякую. Все, що зараз відбувається в Росії виглядає саме так. І смішно, і дуже гірко,
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