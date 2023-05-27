Зірка 1+1 Алла Мазур показала, як подорожувала звичайним вагоном поїзда. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де активно веде блог.
"Враження від подорожі. Повертаючись потягом із Хмельницького, розглядаючи нашу весняну красу за вікном", - написала зірка 1+1 Алла Мазур.
"У стародавньому чеському вагоні, якому вже чорт знає скільки років - а він працює і зараз. Пам'ятаю їх ще зі студентських часів. Їздила до таких із Києва до батьків у Хмельницьку область", - продовжила зірка 1+1 Алла Мазур.
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"І досі люблю і ціную ці вагони за ось ці ось широкі сидіння. Де колись ми зручно містилися навіть удвох із маленьким сином", - додала зірка 1+1 Алла Мазур.
"Рами на дзеркалах також набили, як могли: по-господарськи, просто з дерев'яних планок", - продовжила зірка 1+1 Алла Мазур.
"І просто прорив на залізниці після ковидних часів: уже не паперові, а справжні склянки у металевих підсклянниках", - зазначила зірка 1+1 Алла Мазур.
"Українська залізниця, яка врятувала мільйони біженців - працює, тримається. І провідниці теж зворушливо тримають марку у світлих сорочках", - підсумувала знаменитість.
Нагадаємо, Алла Мазур розповіла про сімейну трагедію.
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