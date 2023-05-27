Цього разу на своїй сторінці в Instagram Олег Скрипка розповів про свій виступ на Каннському кінофестивалі та оголосив про повернення фестивалю "Країна мрій".

"За 15 місяців вже стало чутно-видно, ясно зрозуміло, яку силу - спроможність має глибинна Українська Культура. Міць і краса нашої пісні єднає українців від Бахмуту до Торонто, від окопів до стадіонів, надихає і перемагає. Як ніколи відчувається необхідність тримати рівень і натхнення робити кожен свою справу!", — наголосив Олег Скрипка.

Музикант із колективом «Олег Скрипка та Пінки Бенд» не тільки виступили на Каннському кінофестивалі, а й почастували гостей українським авторським вином «Країна Мрій», зібравши протягом заходу понад 100 тисяч євро.

"Перед сценою у вишиванках - українці і французи, японці і американці, Жан-Клод Ван Дамм, Шон Пенн і купа зіркових знайомих облич. Співали разом і всіх запросили в гості до України, підтримати нас і встати поруч, особливо в цей тяжкий і напружений момент, коли вирішується доля не тільки нас українців, а і всієї цивілізованої спільноти", — додав Олег Скрипка.

І сьогодні, незважаючи на війну і всі обставини, що з нею пов’язані, Олег Скрипка та його команда вирішили відновити етнофестиваль «Країна Мрій». Він пройде 7, 8 та 9 липня в Києві.

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