Вночі російські війська вдарили по об'єктах на Хмельниччини.

Один з них, як пише Politeka.net з посиланням на Хмельницьку ОДА, військовий.

«На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.

Виведено з ладу 5 літальних апаратів», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Раніше стало відомо, що минулої ночі російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.

Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.

З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього окупанти випустили близько 35 ударних дронів.

Українським захисникам вдалося знищити 67 повітряних цілей.

Також повідомлялось про наслідки атаки.

Пізніше також з’ясувалось, що через падіння уламків шахеда загорілась фура на трасі Київ-Чоп, поблизу села Мила.

На щастя, ніхто не постраждав.

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Також повідомлялось, що окупантам дали по зубах одразу на кількох напрямках.

Крім того, Politeka.net писала про страшні вибухи в Києві - ворог атакував дронами і ракетами одночасно.