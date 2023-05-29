Про наслідки жорстокої атаки повідомив керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов, пише Politeka.net.

За його словами, росіяни вдарили ракетами по смт Ківшарівка Куп'янського району.

«Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина», - розповів Синєгубов.

В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід.

Також під вогнем опинилося село Глушківка Куп'янського району. Внаслідок атаки осколкові поранення отримала 60-річна жінка

«Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби», - додав Синєгубов, опублікувавши також кадри з місця атаки.

Додамо, що також стало відомо про новий удар по Дніпропетровщині:

Так, ворог вдарив по Покровській громаді Синельниківського району.

"Є загибла. Також постраждало 9 осіб. Серед них 11-річна дитина", - йдеться у повідомленні Дніпропетровської ОДА.

Внаслідок атаки зруйнований приватний будинок.

Нагадаємо, що вдень 29 травня росіяни знов атакували Київ ракетами.

Речник Повітряних сил заявив, що росіяни вдарили по столиці балістичними ракетами. Попередньо, з наземних установок «Іскандер».

ППО вдалося знищити всі цілі, уламки ракет впали в різних районах столиці.

Крім того, у Київській області пошкоджено господарську споруду — там зайнялася пожежа, яку вже ліквідували. Обійшлося без постраждалих.

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