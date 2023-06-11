Більшість із нас на початку літа любить готувати відварену молоду картоплю, заправлену сметаною та кропом. І це справді смачно. Але переможець шоу "Мастер Шеф" Євген Клопотенко пропонує альтернативний варіант приготування молодої картоплі. Кухар обіцяє, що приготована за цим рецептом картопля буде м'якою всередині та з рум'яною скоринкою зовні.
"Уявіть: дістаєте одну, а за нею тягнеться розплавлений сир. Таку запечену молоду картоплю оцінять не лише дорослі, а й діти. Ця смачність навіть не вимагає соусу, тому що смак і без нього дуже класний. Подавайте її як гарнір до м'яса і риби, а ще їжте із весняними овочевими салатами", - заінтригував Євген Клопотенко.
Для приготування знадобляться:
500 г молодої картоплі
100 г вершкового масла|мастила| 82,5%
150 г твердого сиру
сіль|соль| і перець за смаком.
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Покрокове приготування:
Розігрійте духовку до 180 градусів. Помийте 500 г картоплі, обсушіть паперовим рушником і викладіть у форму, щоб він був в один шар. Це дуже важливий нюанс, тому що так кожна картопля буде добре пропікатися. Посоліть і поперчіть до смаку.
Поріжте шматочками 100 г вершкового масла|мастила| 82,5% і викладете на картопля зверху. Накрийте форму фольгою та поставте в духовку запікатися на 50 хвилин, при температурі 180 градусів у режимі верхнього та нижнього нагріву.
Потім приділіть час твердому сиру, його потрібно натерти на тертці. Тепер дістаньте форму з картоплею, зверху густо посипте її сиром і відправляйте назад в духовку. Щоб сир добре розплавився і підрум'янився, вистачить і 10 хвилин.
Готову запечену картоплю діставайте з духовки і відразу подавайте до столу, поки сир не охолонув.
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