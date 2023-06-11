Большинство из нас в начале лета любит готовить отварную молодую картошку, заправленную сметаной и укропом. И это действительно вкусно. Но победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предлагает альтернативный вариант приготовления молодого картофеля. Повар обещает, что приготовленная по этому рецепту картошка будет мягкой внутри и с румяной корочкой снаружи.

"Представьте: достаете одну, а за ней тянется расплавленный сыр. Такой запеченный молодой картофель оценят не только взрослые, но и дети. Эта вкусность даже не требует соуса, потому что вкус и без него очень классный. Подавайте ее в качестве гарнира к мясу и рыбе, а еще ешьте с весенними овощными салатами", - заинтриговал Евгений Клопотенко.

Для приготовления понадобятся:

500 г молодого картофеля

100 г сливочного масла 82,5%

150 г твердого сыра

соль и перец по вкусу.

Пошаговое приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Помойте 500 г картофеля, обсушите бумажным полотенцем и выложите в форму, чтобы он был в один слой. Это очень важный нюанс, потому что таким образом каждая картошка будет хорошо пропекаться. Посолите и поперчите по вкусу.

Порежьте кусочками 100 г сливочного масла 82,5% и выложите на картофель сверху. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку запекаться на 50 минут, при температуре 180 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева.

Затем уделите время твердому сыру, его нужно натереть на крупной терке. Теперь достаньте из духовки форму с картошкой, сверху густо посыпьте ее сыром и отправляйте назад в духовку. Чтобы сыр хорошо расплавился и подрумянился хватит и 10 минут.

Готовый запеченный картофель доставайте из духовки и сразу подавайте к столу, пока сыр не остыл.

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