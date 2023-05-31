Росіяни можуть готувати новий масований удар по Україні, пише Politeka.net.
І використати для цього не тільки ракети.
Так, за словами речниці ОК «Південь» Наталії Гуменюк, ворог довгий час не використовував ракети морського базування, а тому може готувати комбіновану атаку з використанням «Калібрів» та дронів-камікадзе.
З двох підводних човнів і одного надводного росіяни можуть випустити 16 ракет. Гуменюк в ефірі телерамафону також підкреслила, що пуски з підводних ракетоносіїв дещо складніше виявити і попередила, що «ворог може готувати підступну атаку за допомогою змішаних типів боєприпасів» — дронів і ракет.
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Додамо, згідно з офіційними даними Генштаба ЗСУ, минулої доби російська федерація завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні БпЛА “Shahed”.
Майже всі дрони вдалося знищити. Проте, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.
«Загалом, протягом доби, що минула, противник завдав 64 авіаційних та 1 ракетного удару, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», - повідомили в Генштабі.
Нагадаємо, що внаслідок масштабної атаки дронів у Києві загинула молода жінка.
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