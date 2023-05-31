Черговий жорстокий удар російські окупанти нанесли по Херсонщині, пише Politeka.net.

Як повідомляє керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, сьогодні вдень російська артилерія гатила по Широкій Балці.

«Окупанти прицільно вдарили по житловому будинку. Через обстріл поранення отримала 3-річна дитина. Уламками скла дівчинці поранило голову», - розповів Прокудін.

Дитину шпиталізували до Херсона. Подробиць про стан дівчинки Прокудін не повідомив, але запевнив, що лікарі надають дитині необхідну меддопомогу.

Додамо, раніше поліція Херсонської області повідомила, що російська армія цілодобово гатила по Херсонщині з реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, мінометів, танків та БПЛА. Постраждали населені пункти Бериславського та Херсонського районів - пошкоджені будинки та господарські споруди.

«З лівого берега Дніпра російські військові обстріляли житлові квартали Херсона. У кількох багатоповерхівках та приватних будинках під час обстрілів ударною хвилею вибило вікна, балконні рами, пошкоджені фасади та дахові покриття. У прибережній зоні від прямих влучань снарядів частина житлових приміщень є непридатними для проживання», - розповіли в поліції.

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