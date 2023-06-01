Про це, як пише Politeka.net, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів», - попередив Синєгубов.
Пізніше він повідомив, що зафіксовано 2 влучання в Індустріальному районі міста Харків, усі профільні служби виїхали на місце.
Про постраждалих наразі не повідомляється.
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Про вибухи у Харкові також повідомляє мер міста Ігор Терехов:
«Поки відомо про удар по Індустріальному району».
За попередніми даними, росіяни вдарили з С-300.