Про це, як пише Politeka.net, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів», - попередив Синєгубов.

Пізніше він повідомив, що зафіксовано 2 влучання в Індустріальному районі міста Харків, усі профільні служби виїхали на місце.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Про вибухи у Харкові також повідомляє мер міста Ігор Терехов:

«Поки відомо про удар по Індустріальному району».

За попередніми даними, росіяни вдарили з С-300.