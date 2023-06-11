Популярний український шеф-кухар, ресторатор та переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко часто ділиться з українцями рецептами страв, напоїв та випічки. Так, цього разу кулінар запропонував шанувальникам приготувати соковитий весняний салат із руколою.

"Візьмемо зелень, щось хрумке, соковите та кисло-солодке. З'єднаємо та отримаємо вітамінний та легкий салат з руколою, арахісом та зеленим яблуком. Виходить шалено смачний мікс. Страва чудова сама по собі, а ще стане гарним доповненням до м'яса та риби". та прикрасить святковий стіл", - зазначає Євген Клопотенко.

За словами кухаря, якщо ви купили зелень у супермаркеті в упаковці, то, швидше за все, її навіть не потрібно мити, проте, якщо рукола з грядки, то потрібно гарненько її вимити і просушити. Яблука для цього салату краще брати кисло-солодкі, щоби був баланс смаку. Ще один інгредієнт – арахіс, якщо він сирий, то Євген Клопотенко радить його трохи підсмажити на сухій сковорідці, щоб додати смак та аромат.

Для приготування знадобиться:

125 г руколи

1 зелене яблуко

2-3 ст. л. оливкової олії

5 гілочок м'яти

1 лимон (сік та цедра з половини цитрусу)

50 г підсмаженого арахісу

щіпка спецій для салату

Приготування:

На суху сковороду всипте 50 г сирого арахісу і підсмажте. Пересипте в тарілку і поки залиште остигати.

Помийте і підсушіть 125 г рукколи, а потім перекладіть її в глибоку миску, в яку потім додаватимете й інші складові салату.

Яблуко потрібно промити, не очищати, потім розрізати навпіл, вирізати серединку і нарізати невеликими слайсами, а потім соломкою. Після цього окропіть фрукт соком половини лимона, щоб не почорніла, і перекладіть до руколи.

Помийте 5 гілочок м'яти, обірвіть листочки, порвіть їх руками або наріжте і теж відправляйте в миску до руколи та яблука.

Смажений арахіс подрібніть ножем і перекладіть до всіх інгредієнтів салату.

Над мискою натріть цедру половини лимона на дрібній тертці, не зачіпаючи білу частину. Всипте дрібку спецій для салату.

Заправте салат з руколою соком половини лимона та 2-3 ст. л. оливкової олії. Перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися і одразу подавайте до столу.

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