Популярный украинский шеф-повар, ресторатор и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко часто делится с украинцами рецептами блюд, напитков и выпечки. Так, в этот раз кулинар предложил поклонникам приготовить сочный весенний салат с рукколой.

"Возьмем зелень, что-то хрустящее, сочное и кисло-сладкое. Соединим и получим витаминный и легкий салат с рукколой, арахисом и зеленым яблоком. Выходит безумно вкусный микс. Блюдо прекрасно само по себе, а еще станет хорошим дополнением к мясу и рыбе и украсит праздничный стол", - отмечает Евгений Клопотенко.

По словам повара, если вы купили зелень в супермаркете в упаковке, то скорее всего ее даже не нужно мыть, однако, если руккола с грядки, то нужно хорошенько ее вымыть и просушить. Яблока для этого салата лучше брать кисло-сладкие, чтобы был баланс вкуса. Еще один ингредиент – арахис, если он сырой, то Евгений Клопотенко советует его немного поджарить на сухой сковородке, чтобы добавит вкус и аромат.

Для приготовления понадобится:

125 г рукколы

1 зеленое яблоко

2-3 ст. л. оливкового масла

5 веточек мяты

1 лимон (сок и цедра из половины цитруса)

50 г поджаренного арахиса

щепотка специй для салата

Приготовление:

На сухую сковороду всыпьте 50 г сырого арахиса и поджарьте. Пересыпьте в тарелку и пока оставьте остывать.

Помойте и подсушите 125 г рукколы, а затем переложите ее в глубокую миску, в которую затем будете добавлять и другие составляющие салата.

Яблоко нужно помыть, не очищать, затем разрезать пополам, вырезать серединку и нарезать небольшими слайсами, а потом соломкой. После этого окропите фрукт соком половины лимона, чтобы не почернел, и переложите к рукколе.

Помойте 5 веточек мяты, оборвите листики, порвите их руками или нарежьте и тоже отправляйте в миску к рукколе и яблоку.

Жареный арахис измельчите ножом и переложите ко всем ингредиентам салата.

Над миской натрите цедру половины лимона на мелкой терке, не задевая белую часть. Всыпьте щепотку специй для салата.

Заправьте салат с рукколой соком половины лимона и 2-3 ст. л. оливкового масла. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились и сразу же подавайте к столу.

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