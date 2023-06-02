Там, близько 12.00 у п’ятницю, 2 червня, поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, пише Politeka.net з посиланням на керівника Харківської ОДА олега Синєгубова.

В автівці знаходилась сім'я з трьома дітьми. Внаслідок вибуху жінка 37 років загинула на місці. Важких поранень зазнали дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик.

Наразі медики борються за їхні життя.

«Вкотре наголошую, мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. Будьте максимально обережні. Не відвідуйте ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Це може бути смертельно небезпечно. Пересувайтеся виключно по дорогах з твердим покриттям», - закликав Синєгубов.

Додамо, ще одна трагічна новина надійшла з Запорізької області. Там Чотири мирних жителі поранено і двоє загинули внаслідок нової атаки з боку росіян.

«Ворог атакував багатоповерховий будинок у селищі Камишуваха. Мінно-вибухові травми отримали жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. Постраждалих оперативно доставили в медичний заклад. На жаль, від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років», - повідомили в Запорізькій ОВА.

Останні новини України:

Росіяни розстріляли автівки з двома родинами, загинули діти.

Також повідомлялось, що авіабомби розірвались біля школи і житлових будинків - багато поранених.

В День захисту дітей росіяни вбили в Києві 9-річну дівчинку.