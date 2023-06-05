Цього разу на своїй сторінці в Instagram Олег Скрипка розповів, що його благодійний концерт у Швейцарії скасували через російських пропагандистів.

"Кремлівська пропаганда працює за кордоном, використовуючи гебельсівські методи: чим брутальніше брехня, тим більше у неї вірять. Абсолютно безпідставно мене звинувачують у прихильності до ультранаціоналістичної ідеології, що є абсолютною неправдою. Відтак, не перевіряючи фактів, зарубіжні медіа поширюють цю дезінформацію, що призводить до скасування концерту в Цюріху, Швейцарія", — пише Олег Скрипка.

Зірка гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка наголосив, що, організовуючи тури під час війни, вони прагнуть не лише підтримувати ЗСУ, але й доносити світовій спільноті, що Україна самобутня країна зі своїми традиціями та культурою, і сьогодні вона бореться з озвірілим агресором росією.

"Кожний наш концерт покликаний об'єднати українців і європейців за кордоном, які підтримують нашу країну у найважчі часи. На головних площах європейських міст, лунали українські пісні, авторські та військові, автентичні і сучасні. Ключові заходи відбулися в Брюсселі, біля входу до будівлі Європарламенту - під час прийняття рішення про надання Україні статусу кандидата ЄС, та в Лугано, в рамках міжнародної конференції з питань відновлення України, де були прийняті головні рішення по відновленню нашої країни. Зібрано понад 1000 000 євро допомоги Україні", — розповів Олег Скрипка.

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Нагадаємо, Олег Скрипка збентежив заявою про роль путіна.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка різко висловився про українських гастролерів в РФ.