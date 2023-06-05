Російські війська продовжують підступні атаки, завдаючи удари по житловим кварталам і об’єктам інфраструктури.

Так, на Херсонщині поліція фіксує наслідки чергової атаки російської армії по Бериславському, Каховському і Херсонському районів, пише Politeka.net.

По населеним пунктам ворог гатив із реактивних системам залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БПЛА, намагаючись знищити інфраструктурні об’єкти.

Окупанти з авіації здійснили пуски керованих бомб по місту Берислав та селу Веселе Каховського району.

Внаслідок вибухів пошкоджені цехи на території заводу, зруйновано приміщення сільськогосподарського підприємства та поранена 64-річна жінка. Після обстрілів палали будинки та автомобілі. В одному з населених пунктів ворог скинув боєприпас із дрона на об’єкт інфраструктури – там теж сталася пожежа.

Під вогнем окупантів перебував і Херсон. Внаслідок влучання ворожих снарядів постраждали приватні та багатоквартирні будинки, магазини, кафе, автомобілі у центрі, мікрорайонах Корабел, ХБК, Таврійський та Північний, ворожі снаряди спричиняли пожежі, вогнеборці ліквідували всі займання.

Під обстрілами з лівого берега Дніпра опинилися дачні ділянки на островах біля Херсона.

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