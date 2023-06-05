Як розповіли в поліції, тіло чоловіка із важкою трамвою голови в парку «Кіото» виявили перехожі.
Трагедія сталася у суботу, 3 червня.
Виявилося, що чоловік став жертвою вбивства. Злочинця вдалося швидко розшукати. З’ясувалось, що в тей трагічний момент злочинець вирішив пограбувати потерпілого, вдарив його металевою палицею, після чого відібрав сумку та втік.
«Від отриманого поранення чоловік помер на місці», - розповіли в поліції обставини смерті 48-річного місцевого мешканця.
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Нападником виявився раніше судимий за вбивство уродженець Вінницької області, 1991 року народження.
За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.
Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські готують йому повідомлення про підозру.
Йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
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