Цинічний злочин стався в парку у Деснянському районі української столиці.

Як розповіли в поліції, тіло чоловіка із важкою трамвою голови в парку «Кіото» виявили перехожі.

Трагедія сталася у суботу, 3 червня.

Виявилося, що чоловік став жертвою вбивства. Злочинця вдалося швидко розшукати. З’ясувалось, що в тей трагічний момент злочинець вирішив пограбувати потерпілого, вдарив його металевою палицею, після чого відібрав сумку та втік.

«Від отриманого поранення чоловік помер на місці», - розповіли в поліції обставини смерті 48-річного місцевого мешканця.

Нападником виявився раніше судимий за вбивство уродженець Вінницької області, 1991 року народження.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські готують йому повідомлення про підозру.

Йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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