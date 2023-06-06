Не дивлячись на міжнародне гуманітарне право, ані на безрезультативність, окупанти знов атакували Київ.

Минулої ночі окупанти здійснили масовану ракетну атаку, повідомляє Politeka.net з посиланням на КМВА.

«Потенційно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Пуски були здійснені традиційно - із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря», - повідомляли в КМВА.

Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибиті вікна магазину.

«Дніпровський р- н, (Воскресенські сади). Виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі, горіння не має, потерпілих попередньо не має. Інформація уточнюється», - додали пізніще в КМВА.

Згодом в Повітряних Силах ЗС України повідомили, що уночі 6-го червня 2023 року в період з 00.30 по 04.00 год окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.

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