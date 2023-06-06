Цього разу на своєму Ютуб-каналі зірка "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова запропонувала швидкий та зручний рецепт, щоб не поратися довго на кухні. За словами "Майстер Шефа" Литвинової, це буде ідеальним поєднанням солодкого та солоного відразу. Така карамель буде чудовим доповненням до десертів.

Солона карамель від "Майстер Шефа" Литвинової:

Рецепт солоної карамелі:

Інгредієнти:

200 г цукру

60 мл води

30 г вершкового масла

120 мл вершків (30% жирності)

0,5 год. л. рік

Інструкції:

Візьміть глибоку каструлю та поставте її на плиту на середньому вогні. Додайте цукор та воду, ділиться "Майстер Шеф" Литвинова у своєму відео. На маленькому вогні нагрійте вершки. Після, за словами Литвинової, коли карамель набуде темного кольору, додайте вершкове масло і добре прогріті вершки. Ретельно перемішуйте суміш до одержання насиченого темного кольору. Далі Литвинова пропонує зняти з каструлі з вогню і залишити їх на кілька хвилин, щоб охолонути, потім додайте кілька щіпок солі. Готово! Тепер ви можете полити цю карамель свої улюблені десерти або використовувати її для приготування ірисок.

Такий варіант, за словами "Майстер Шефа", точно сподобається дітям.

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