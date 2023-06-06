В этот раз на своем Ютуб-канале звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила быстрый и удобный рецепт, чтобы не возиться долго на кухне. По словам "Мастер Шефа" Литвиновой, это будет идеальным сочетанием сладкого и соленого сразу.Такая карамель будет великолепным дополнением к десертам.

Соленая карамель от "Мастер Шефа" Литвиновой:

Рецепт соленой карамели:

Ингредиенты:

200 г сахара

60 мл воды

30 г сливочного масла

120 мл сливок (30% жирности)

0,5 ч. л. соли

Инструкции:

Возьмите глубокую кастрюлю и поставьте ее на плиту на среднем огне. Добавьте сахар и воду, делится "Мастер Шеф" Литвинова в своем видео. На небольшом огне нагрейте сливки. После, по словам Литвиновой, когда карамель приобретет темный цвет, добавьте сливочное масло и хорошо прогретые сливки. Тщательно перемешивайте смесь до получения насыщенного темного цвета. Далее Литвинова предлагает снять с кастрюли с огня и оставить их на несколько минут, чтобы остыла, затем добавьте несколько щепоток соли. Готово! Теперь вы можете полить эту карамель свои любимые десерты или использовать ее для приготовления ирисок.

Такой варивет, по словам "Мастер Шефа", точно понравится детям.

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