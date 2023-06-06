В этот раз на своем Ютуб-канале звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила быстрый и удобный рецепт, чтобы не возиться долго на кухне. По словам "Мастер Шефа" Литвиновой, это будет идеальным сочетанием сладкого и соленого сразу.Такая карамель будет великолепным дополнением к десертам.
Соленая карамель от "Мастер Шефа" Литвиновой:
Рецепт соленой карамели:
Ингредиенты:
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- 200 г сахара
- 60 мл воды
- 30 г сливочного масла
- 120 мл сливок (30% жирности)
- 0,5 ч. л. соли
Инструкции:
- Возьмите глубокую кастрюлю и поставьте ее на плиту на среднем огне. Добавьте сахар и воду, делится "Мастер Шеф" Литвинова в своем видео.
- На небольшом огне нагрейте сливки. После, по словам Литвиновой, когда карамель приобретет темный цвет, добавьте сливочное масло и хорошо прогретые сливки.
- Тщательно перемешивайте смесь до получения насыщенного темного цвета.
- Далее Литвинова предлагает снять с кастрюли с огня и оставить их на несколько минут, чтобы остыла, затем добавьте несколько щепоток соли.
- Готово! Теперь вы можете полить эту карамель свои любимые десерты или использовать ее для приготовления ирисок.
Такой варивет, по словам "Мастер Шефа", точно понравится детям.
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