Популярна українська співачка Оля Полякова, яка раніше зізналася, що нарешті відмовилася від російських пісень у своїй творчості, висловилася щодо підриву окупантами Каховської ГЕС.

"Це катастрофа! Ці тварюки не перед чим не зупиниться і нічим не гидують, це вже зрозуміло! Але ми всі маємо долучитися! Допомагайте людям, тваринам чим можете, хто конкретними діями, хто донатами, хто продуктами та медикаментами! Ріденькі згуртуємось! Допомагаємо один одному!!!! Господи спаси нас! Тримаємося!» – емоційно звернулася Полякова.

У мережі також люди почали ділитися своїм горем:

«Щоразу думаєш, що більше їх ненавидіти і щоразу вони пробивають дно ненависті; Чи не розбомбили так затопили; Тварини не винні, що негідники дибілоїди; Просто кричати хочеться! Вищати і плакати!!;

Звірі. У них нічого святого! А де ООН? Святкують російську мову; суцільна ненависть до цих нелюдів», - пишуть під постом Полякової.

Раніше Полякова висловилася в Інстаграмі після критики. Як відомо, артистка відправила дітей навчатися за кордон, а сама повернулася жити назад до Києва.

«Страшне, це коли твій син на сході, а базікати та вивозити своїх дітей за кордон – це якось…» - написала одна із жінок у бік Полякової.

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