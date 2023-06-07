Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее призналась, что наконец-то отказалась от русских песен в своем творчестве, высказалась по поводу подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
«Это катастрофа! Эти твари не перед чем не остановится и ничем не брезгуют, это уже понятно! Но мы все должны приобщиться! Помогайте людям, животным чем можете, кто конкретными действиями, кто донатами, кто продуктами и медикаментами! Родненькие сплотимся! Помогаем друг другу!!!! Господи спаси нас! Держимся!» - эмоционально обратилась Полякова.
В сети также люди принялись делиться своим горем:
«Каждый раз думаешь, что больше их ненавидеть и каждый раз они пробивают дно ненависти; Не разбомбили так затопили; Животные не виноваты, что подлецы дибилоиды; Просто кричать хочется! Визжать и плакать!!;
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Звери. У них ничего святого! А где ООН? Празднуют русский язык; сплошная ненависть к этим нелюдям», - пишут под постом Поляковой.
Ранее Полякова высказалась в Инстаграм после критики. Как известно, артистка отправил детей учиться за границу, а сама вернулась жить обратно в Киев.
«Страшное, это когда твой сын на востоке, а болтать и вывозить своих детей за границу – это как-то…» - написала одна из женщин в сторону Поляковой.
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